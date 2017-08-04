Гол Дядюна принес "Ростову" победу над "Анжи" в матче чемпионата России

ТАСС, 4 августа. "Ростов" со счетом 1:0 одержал гостевую победу над махачкалинским "Анжи" в матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на стадионе "Анжи-Арена" в Каспийске.

Единственный гол в матче на 19-й минуте забил 29-летний нападающий "Ростова" Владимир Дядюн. Он отличился впервые с апреля 2015 года. Тогда форвард, выступая за "Рубин", забил мяч в ворота екатеринбургского "Урала" (2:1).

"Ростов" одержал вторую победу подряд. Команда набрала семь очков и поднялась на четвертое место в таблице. "Анжи" с тремя баллами расположился на 11-й строчке.

В следующем матче "Ростов" на своем поле примет московское "Динамо", встреча пройдет 9 августа. "Анжи" 8 августа на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском".