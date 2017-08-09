"Ростов" победил московское "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

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ТАСС, 9 августа. "Ростов" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Единственный гол с пенальти забил белорусский полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев (19-я минута).
"Ростов" поднялся на третье место в турнирной таблице. Команда набрала 10 очков. "Динамо" занимает 11-ю позицию с четырьмя очками.
В следующем матче "Ростов" 12 августа на выезде сыграет с "Уфой". "Динамо" в тот же день в гостях встретится с махачкалинским "Анжи".