"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (20-я минута) и Зе Луиш (85), который забил впервые с 29 октября 2016 года. Тогда уроженец Кабо-Верде дважды поразил ворота московского ЦСКА (3:1).

"Спартак" поднялся на пятое место в турнирной таблице, красно-белые набрали восемь очков. "Арсенал" занимает 13-е место с тремя очками.

В следующем матче 12 августа "Спартак" на выезде встретится с ЦСКА. "Арсенал" 14 августа на своем поле примет екатеринбургский "Урал".