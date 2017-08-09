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Матч РФПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" посмотрело более 3,5 млн телезрителей

Спорт
9 августа, 20:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

На время игры "Матч ТВ" стал самым рейтинговым национальным каналом: его смотрели 13,6% всех телезрителей

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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между санкт-петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" собрал рекордную в нынешнем сезоне телеаудиторию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ", который транслировал игру.

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Встреча состоялась в Санкт-Петербурге 6 августа и завершилась победой "Зенита" со счетом 5:1. Матч стал самым посещаемым среди домашних игр "Зенита" в российской истории (53359 зрителей).

"На время игры "Матч ТВ" стал самым рейтинговым национальным каналом: его смотрели 13,6% всех телезрителей. Это в четыре раза больше привычной аудитории, которая включает телеканал в период с 19:25 до 22:00", - говорится в сообщении пресс-службы "Матч ТВ".

Как отметили в пресс-службе, матч смотрели 3,56 млн телезрителей, игра транслировалась более чем на 30 стран мира, еще в 150 странах она попала в новостные ленты. Наибольший интерес встреча вызвала в Санкт-Петербурге (33,9% от общей телеаудитории), также высокие рейтинги трансляции были в зафиксированы в Барнауле (29,1%) и Красноярске (25,8%). В Москве матч смотрели 14,9% телезрителей. 17,2% смотревших игру "Зенита" и "Спартака" по ТВ - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, еще 17% телезрителей - мужчины от 25 до 34 лет.

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