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РФПЛ удовлетворена организацией безопасности на матче "Зенита" и "Спартака"

Спорт
8 августа, 18:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Руководство по обеспечению безопасности осуществлялось из Единого центра управления стадионом

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Болельщики "Зенита"

Болельщики "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Полиция и координационный штаб справились с организацией безопасности на матче четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между "Зенитом" и "Спартаком" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС заявил директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин.

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Встреча состоялась 6 августа на стадионе "Санкт- Петербург" и завершилась победой "Зенита" со счетом 5:1.

"Организатором матча и полицией была проведена серьезная подготовка, связанная с обеспечением безопасности, - сказал Мейтин. - Учтены проблемы, возникшие на предыдущих матчах "Зенита", особенно связанные с запуском зрителей и выходом со стадиона. Футбольный клуб "Зенит" организовал большое количество автобусов для доставки зрителей на стадион и их эвакуации. Городскими властями были внесены коррективы в работу городского транспорта".

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По его словам, руководство по обеспечению безопасности осуществлялось из Единого центра управления стадионом. "Десятки людей с помощью системы видеонаблюдения в режиме онлайн следили за всем уже на подходах к стадиону, оценивали ситуацию и немедленно принимали управленческие решения. Это более 53 тысяч зрителей, что сопоставимо с населением небольшого города", - отметил собеседник ТАСС.

"Считаем, что полиция и координационный штаб справились со своей задачей, не допустив серьезных нарушений. Правда, без разбитого носа и нескольких незначительных травм не обошлось. Но это следствие прошедшего перед матчем дождя с градом", - сказал Мейтин.

Директор по безопасности РФПЛ сообщил, что драк болельщиков на матче зафиксировано не было. При этом в день игры за различные нарушения общественного порядка было задержано 20 болельщиков. "Из них пять болельщиков футбольного клуба "Зенит" были задержаны за использование пиротехнических средств на стадионе", - добавил Мейтин.

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