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Фурсенко: "Спартак" ничего не смог противопоставить шикарному ансамблю "Зенита"

Спорт
6 августа, 23:24 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Президент "Зенита" считает, что главный тренер клуба Роберто Манчини тактически полностью переиграл своего оппонента Массимо Карреру

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Матч четвертого тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" показал, что у "Зенита" великолепный состав. Об этом ТАСС сообщил президент "Зенита" Сергей Фурсенко.

"Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 5:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге в воскресенье.

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Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

"Впечатления от матча фантастические, два месяца [после возвращения на пост президента клуба] не прошли даром. У нас шикарный ансамбль исполнителей, и сегодня он подарил нам прекрасный футбольный спектакль. В их числе и Кокорин, и Ерохин, и Кришито, и Кузяев. Ребята просто красавцы", - сказал Фурсенко.

"Роберто Манчини тактически полностью переиграл своего оппонента (Массимо Карреру). Мы играли настолько правильно, что "Спартак" ничего не смог сделать", - добавил президент "Зенита".

На матче присутствовало около 53 тысяч зрителей. "Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Они - сила! Такая сила, которая дает нам возможность одерживать столь крупные победы", - сказал Фурсенко.

На вопрос, с чем связан прогресс в игре Александра Кокорина, который забил четвертый гол в сезоне, Фурсенко ответил: "Сразу было ясно, что Саша - замечательный игрок. Роберто Манчини ценит футбольный талант. И в связи с этим все это и произошло, Саша сам в себя поверил".

"Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав за четыре тура 12 очков. Столько же в активе "Локомотива", однако у московской команды хуже разница забитых и пропущенных мячей. В пятом туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", встреча состоится 9 августа.

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