Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Манчини: футболисту "Зенита" Кокорину еще нужно развиваться

Спорт
6 августа, 22:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, августа. /ТАСС

По словам тренера, пока не все игроки "Зенита" находятся в оптимальном состоянии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Результативность футболиста "Зенита" Александра Кокорина на старте сезона-2017/18 не удивляет, у этого игрока большой потенциал. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер санкт-петербургской команды Роберто Манчини.

"Зенит" в воскресенье в матче четвертого тура чемпионата России одержал домашнюю победу над "Спартаком" со счетом 5:1. 26-летний Кокорин забил первый гол, который стал для него четвертым в нынешнем сезоне.

Галерея
16 фото
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

"У меня часто спрашивают про Александра Кокорина, но я не понимаю почему. У Кокорина очень большой потенциал, ему еще нужно развиваться", - сказал Манчини.

По словам Манчини, пока не все игроки "Зенита" находятся в оптимальном состоянии. "Это был сложный матч против хорошей команды. Но не все футболисты дошли до идеальных кондиций, нам предстоит большая работа. Что касается Эмануэля Мамманы - он показал хороший уровень на тренировках в течение недели, решение выпустить его не было риском", - отметил итальянский специалист.

В концовке матча, когда "Зенит" крупно побеждал, тренерский штаб передал футболистам команды записку, в которой содержалась информация насчет того, как им следует играть. "Там были подсказки полузащитникам, которые начали двигаться медленно и мне это не нравилось", - поведал Манчини.

Четвертый мяч "Спартаку" забил полузащитник Далер Кузяев. "Кузяев - молодой парень, который по-настоящему вкалывает на тренировках и полностью отдается делу, но ему еще есть куда расти", - отметил главный тренер "Зенита".

Смотрите также
Вратарь "Спартака" Артем Ребров

Каррера: ошибка вратаря Реброва не закрыла ему дорогу в основной состав в будущем

"Жулиано не было, потому что были нужны свежие игроки"

В бразильских СМИ появилась информация, что полузащитник Жулиано уведомил руководство "Зенита" о намерении покинуть клуб. В заявку на матч со "Спартаком" игрок не попал. На вопрос, с чем это связано, Манчини ответил: "Он играл в предыдущих матчах, поэтому сегодня на поле вышли свежие игроки".

20-летний полузащитник аргентинского "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибар ранее заявил, что хотел бы перейти в "Зенит". "Аскасибар - молодой, хороший игрок. Никакой сделки на данный момент между клубами нет, посмотрим, что будет в будущем", - отметил Манчини.

В концовке матча на поле возникла стычка, в которой участвовали нападающий "Спартака" Луис Адриано, а также игроки "Зенита" Игорь Смольников и Денис Терентьев. В результате Луис Адриано и Смольников были удалены с поля, а Терентьев был наказан желтой карточкой. "Терентьев не виноват. Он просто ответил на нападки со стороны Адриано в сторону Смольникова, ничего плохого не вижу в его действиях", - сказал Манчини.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Футболисты "Рубина"
14
Два мяча Жонатаса принесли "Рубину" победу над ЦСКА в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Зеленограде во время массовой драки погиб один человек
2
Петиция против присвоения Брижит Макрон статуса первой дамы собрала 150 тыс. подписей
3
На востоке Москвы иномарка столкнулась с полицейским автомобилем
4
Фестиваль "Цветочный джем" в Москве посетили 7,2 млн человек
5
Глава минэнерго Украины: американский уголь устроил Киев по цене и качеству
6
В Италии открыли памятник геройски погибшему в Сирии Александру Прохоренко
7
Москвичи смогут увидеть 7 августа лунное затмение через телескопы планетария
Темы дня
Новости партнеров
Реклама