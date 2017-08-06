Манчини: футболисту "Зенита" Кокорину еще нужно развиваться

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Результативность футболиста "Зенита" Александра Кокорина на старте сезона-2017/18 не удивляет, у этого игрока большой потенциал. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер санкт-петербургской команды Роберто Манчини.

"Зенит" в воскресенье в матче четвертого тура чемпионата России одержал домашнюю победу над "Спартаком" со счетом 5:1. 26-летний Кокорин забил первый гол, который стал для него четвертым в нынешнем сезоне.

"У меня часто спрашивают про Александра Кокорина, но я не понимаю почему. У Кокорина очень большой потенциал, ему еще нужно развиваться", - сказал Манчини.

По словам Манчини, пока не все игроки "Зенита" находятся в оптимальном состоянии. "Это был сложный матч против хорошей команды. Но не все футболисты дошли до идеальных кондиций, нам предстоит большая работа. Что касается Эмануэля Мамманы - он показал хороший уровень на тренировках в течение недели, решение выпустить его не было риском", - отметил итальянский специалист.

В концовке матча, когда "Зенит" крупно побеждал, тренерский штаб передал футболистам команды записку, в которой содержалась информация насчет того, как им следует играть. "Там были подсказки полузащитникам, которые начали двигаться медленно и мне это не нравилось", - поведал Манчини.

Четвертый мяч "Спартаку" забил полузащитник Далер Кузяев. "Кузяев - молодой парень, который по-настоящему вкалывает на тренировках и полностью отдается делу, но ему еще есть куда расти", - отметил главный тренер "Зенита".

"Жулиано не было, потому что были нужны свежие игроки"

В бразильских СМИ появилась информация, что полузащитник Жулиано уведомил руководство "Зенита" о намерении покинуть клуб. В заявку на матч со "Спартаком" игрок не попал. На вопрос, с чем это связано, Манчини ответил: "Он играл в предыдущих матчах, поэтому сегодня на поле вышли свежие игроки".

20-летний полузащитник аргентинского "Эстудиантеса" Сантьяго Аскасибар ранее заявил, что хотел бы перейти в "Зенит". "Аскасибар - молодой, хороший игрок. Никакой сделки на данный момент между клубами нет, посмотрим, что будет в будущем", - отметил Манчини.

В концовке матча на поле возникла стычка, в которой участвовали нападающий "Спартака" Луис Адриано, а также игроки "Зенита" Игорь Смольников и Денис Терентьев. В результате Луис Адриано и Смольников были удалены с поля, а Терентьев был наказан желтой карточкой. "Терентьев не виноват. Он просто ответил на нападки со стороны Адриано в сторону Смольникова, ничего плохого не вижу в его действиях", - сказал Манчини.