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Каррера: ошибка вратаря Реброва не закрыла ему дорогу в основной состав в будущем

Спорт
6 августа, 22:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, августа. /ТАСС

По словам тренера "Спартака", не ошибается тот, кто не играет

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Вратарь "Спартака" Артем Ребров

Вратарь "Спартака" Артем Ребров

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Ошибка голкипера московского футбольного клуба "Спартак" Артема Реброва в матче с "Зенитом" не закрыла ему дорогу в основной состав в будущем. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Санкт-петербургский "Зенит" выиграл у московского "Спартака" со счетом 5:1 в домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу. Ребров забил автогол на 77-й минуте.

"В футболе так бывает, ошибка Реброва не закрыла ему дорогу в основной состав, не ошибается тот, кто не играет. Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем проиграть пять игр по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы, я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но было две ошибки, которыми воспользовался соперник и забил. Это классная команда, в первом тайме у нас получалось сдерживать их давление, но во втором мы сыграли плохо", - сказал Каррера.

"Команда может проигрывать такие матчи, но голову нельзя терять. То, что произошло, мне абсолютно не нравится. Пашалич не сказал, что хочет быстрее уехать после такого дебюта. Сейчас я не могу дать оценки, потому что он вышел на поле, тренируясь с нами только два раза", - отметил тренер.

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