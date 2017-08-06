Иванович: "Зениту" нужно забыть победу на "Спартаком" и двигаться дальше

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Матч четвертого тура чемпионата России со "Спартаком" стал лучшим для футболистов "Зенита" в 2017 году, однако им нужно забыть эту игру и двигаться дальше. Об этом журналистам рассказал защитник санкт-петербургской команды Бранислав Иванович.
"Зенит" одержал победу со счетом 5:1. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.
"Я думаю, "Зенит" провел свой лучший матч в этом году. Все игроки выполняли установку тренера, у нас было больше желания победить. Теперь нам всем надо забыть этот матч и двигаться дальше. У нас впереди тяжелый график, важно восстановиться и сохранить эти эмоции", - сказал Иванович.
В матче со "Спартаком" серб действовал в центре обороны в связке с аргентинцем Эмануэлем Мамманой. "Конечно, я уже успел с ним немного сыграться. Наше взаимодействие будет только улучшаться", - отметил Иванович.
В пятом туре чемпионата России "Зенит" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом", встреча состоится 9 августа.