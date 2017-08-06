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Каррера считает, что в поражении "Спартака" от "Зенита" виновата вся команда

Спорт
6 августа, 22:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, августа. /ТАСС

По словам тренера "Спартака", в первой тайме команда подарила сопернику два гола из-за индивидуальных ошибок

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Все футболисты московского "Спартака" виноваты в разгромном поражении от санкт-петербургского "Зенита" в матче четвертого тура чемпионата России. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

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Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России

Встреча "Зенита" и "Спартака" прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

"Мы играли против сильной команды, в первой тайме мы подарили им два гола из-за индивидуальных ошибок, в футболе такое бывает, - сказал Каррера. - Если бы ошибок никогда не было, то все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. Да, я поздравил "Зенит" с победой, они сегодня провели отличный матч, мы должны идти вперед, работать. Когда забивают пять голов - это вина не вратаря, а всей команды".

В следующем туре "Зенит" 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", в тот же день "Спартак" примет тульский "Арсенал".

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