Каррера считает, что в поражении "Спартака" от "Зенита" виновата вся команда

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Все футболисты московского "Спартака" виноваты в разгромном поражении от санкт-петербургского "Зенита" в матче четвертого тура чемпионата России. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.
Встреча "Зенита" и "Спартака" прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.
"Мы играли против сильной команды, в первой тайме мы подарили им два гола из-за индивидуальных ошибок, в футболе такое бывает, - сказал Каррера. - Если бы ошибок никогда не было, то все матчи заканчивались бы со счетом 0:0. Да, я поздравил "Зенит" с победой, они сегодня провели отличный матч, мы должны идти вперед, работать. Когда забивают пять голов - это вина не вратаря, а всей команды".
В следующем туре "Зенит" 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", в тот же день "Спартак" примет тульский "Арсенал".