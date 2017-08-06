Манчини считает игру "Зенита" в матче со "Спартаком" удивительной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Игра санкт-петербургского "Зенита" в победном домашнем матче четвертого тура чемпионата России по футболу с московским "Спартаком" была удивительной. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал главный тренер санкт-петербургского клуба Роберто Манчини.

Встреча "Зенита" и "Спартака" прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев - 5:1.

"У нас получилась удивительная игра, мы играли отлично против такой сильной команды, как "Спартак", и победили, - сказал Манчини. - Игра Александра Кокорина? То, что сейчас показывает он - это еще только малая часть, мы сыграли несколько игр, он забил голы. Это нормальная ситуация для любого форварда".

"Зенит" вышел на первое место в турнирной таблице, набрав за четыре тура 12 очков. "Спартак" с пятью очками идет 10-м. В следующем туре "Зенит" 9 августа сыграет в гостях с екатеринбургским "Уралом", в тот же день "Спартак" примет тульский "Арсенал".