Красавцы Манчини: "Зенит" разгромил "Спартак" в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. "Зенит" нанес "Спартаку" одно из самых крупных поражений за последние годы, разгромив красно-белых в матче четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) сезона-2017/18 со счетом 5:1. Встреча состоялась в воскресенье в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе, на трибунах собралось 53 тысячи зрителей - столько болельщиков не бывало на домашних играх "Зенита" с 1988 года.

Председатель правления генерального спонсора санкт-петербургского клуба ПАО "Газпром" Алексей Миллер в обращении к болельщикам выразил мнение, что "Зенит" в матче с действующим победителем первенства РФПЛ показал футбол чемпионского уровня. "На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником", - говорится в заявлении Миллера, опубликованном на официальном сайте "Зенита".

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко в беседе с ТАСС отметил мощь состава команды. "Впечатления от матча фантастические, два месяца [после возвращения на пост президента клуба] не прошли даром. У нас шикарный ансамбль исполнителей, и сегодня он подарил нам прекрасный футбольный спектакль. В их числе и Александр Кокорин, и Александр Ерохин, и Доменико Кришито, и Далер Кузяев; ребята просто красавцы", - сказал он.

Фурсенко подчеркнул, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини полностью переиграл своего оппонента Массимо Карреру. "Мы играли настолько правильно, что "Спартак" ничего не смог сделать", - сказал президент "Зенита".

Манчини, даже в концовке матча, когда было ясно, что победа от "Зенита" не уйдет, раздававший игрокам записки с указаниями, был сдержаннее в комплиментах. "Это был сложный матч против хорошей команды. Но не все футболисты дошли до идеальных кондиций, нам предстоит большая работа", - сказал он на пресс-конференции после матча.

"Кокорину еще нужно развиваться"

Первый мяч в ворота "Спартака" забил Александр Кокорин, этим летом добившийся в игре значительного прогресса и накануне заявивший ТАСС, что очень соскучился по сборной России, куда не вызывался с прошлого года. В активе в нынешнем сезоне Кокорина уже три гола в чемпионате России и еще один - в Лиге Европы. "Сразу было ясно, что Саша - замечательный игрок, - отметил Фурсенко. - Роберто Манчини ценит футбольный талант, и в связи с этим все это и произошло, Саша сам в себя поверил".

Манчини, однако, хвалить Кокорина не стал. "У меня все спрашивают про Кокорина, но я не понимаю, почему. Да, у него большой потенциал, но ему еще нужно развиваться", - сказал он.

Сам же Кокорин отметил, что с приходом Манчини (итальянец возглавил "Зенит" в июне) он стал играть там, где ему комфортно, - в центре нападения. Говоря о матче, форвард констатировал, что "Спартак" его не удивил, да и вообще, когда "Зенит" в форме и играет в свой футбол, противостоять сине-бело-голубым очень сложно.

"Теперь нам всем надо забыть этот матч и двигаться дальше. У нас впереди тяжелый график, важно восстановиться и сохранить эти эмоции", - сказал 33-летний сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович.

Опытный Иванович, долгое время выступавший за английский "Челси", в матче со "Спартаком" впервые играл в связке с 21-летним аргентинцем Эмануэлем Мамманой, который недавно перешел в "Зенит" из французского "Лиона". "Конечно, я уже успел с ним немного сыграться. Наше взаимодействие будет только улучшаться", - отметил Иванович.

"Дорога в основной состав для Реброва не закрыта"

"Спартак" крайне неудачно играет в Санкт-Петербурге в последние годы. В 2012 году он проиграл здесь "Зениту" со счетом 0:5 (самое крупное поражение спартаковцев в чемпионате России в истории), в 2013-м - 2:4, в 2016-м - 2:5 и 2:4.

Главный тренер московской команды Массимо Каррера считает, что красно-белые потерпели разгромное поражение из- за индивидуальных ошибок. При этом он не стал акцентировать внимание на ошибке вратаря Артема Реброва, во втором тайме забросившего мяч в свои ворота. "В футболе так бывает. Ошибка Реброва не закрыла ему дорогу в основной состав - не ошибается тот, кто не играет", - отметил итальянский специалист.

"Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем пять игр по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, нужно остановиться, задуматься и сделать выводы. Я думаю, в первом тайме мы играли хорошо, но были две ошибки, которыми воспользовался соперник и забил нам. "Зенит" - классная команда, в первом тайме у нас получалось сдерживать их давление, но во втором мы сыграли плохо", - сказал Каррера.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков воздержался от подробных комментариев, ограничившись лишь короткой фразой: "Чемпионат продолжается, жизнь продолжается".

"Зенит" благодаря разгромной победе над "Спартаком" вышел на первое место в чемпионате России, в четырех матчах набрав максимально возможное количество очков - 12. Столько же очков в активе "Локомотива", но у московского клуба хуже разница забитых и пропущенных мячей (6-1 против 10-2). "Спартак" находится на 10-й строчке, набрав пять очков.

В пятом туре "Зенит" на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет 9 августа. "Спартак" в этот же день дома сразится с тульским "Арсеналом".