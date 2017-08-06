Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Чествование бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова, который завершил карьеру футболиста, прошло перед матчем четвертого тура чемпионата России между санкт-петербургской командой и московским "Спартаком".
Болельщики "Зенита" на центральной трибуне стадиона "Санкт-Петербург", где пройдет встреча, развернули баннер с изображением Кержакова и надписью "Спасибо, легенда!", а на трибуне за воротами - полотно с портретом игрока. Кержаков вышел на поле в сопровождении семьи и президента "Зенита" Сергея Фурсенко.
"Обращаюсь к каждому из вас: благодаря вам и своим партнерам я стал футболистом. Вне зависимости от того, играл я или нет, я всегда ощущал, что нужен вам. И я старался платить той же монетой. Мне кажется, у меня многое получилось", - сказал Кержаков болельщикам.
pic.twitter.com/dLqJRjcmnc— Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) August 6, 2017
"В моей футбольной жизни самую важную роль сыграли тренеры. Один из них - мой отец; также это люди, которых сейчас нет с нами - это Владимир Петров, мой футбольный отец Владимир Казаченок, Геннадий Морозов - не только мой, а наш футбольный дедушка. Думаю, они смотрят на нас и радуются", - отметил он. Говоря прощальную речь, Кержаков прослезился.
Спортсмен пообещал, что будет ходить на все матчи "Зенита". "И если такой поддержки, как сегодня, на них не будет, я буду очень расстроен", - сказал Кержаков.
"Саша будет воспитывать зенитовцев, он остается в "Зените"! Мы били, бьем и будем бить всех наших соперников!", - заявил, в свою очередь, Фурсенко.
Кержаков выступал за основной состав "Зенита" с 2001 по 2006 год, с 2010-го по 2015-й, а также с 2016-го по 2017-й. 34-летний Кержаков - рекордсмен сине-бело-голубых по количеству голов (162 в 386 матчах).
Помимо "Зенита", форвард играл за испанскую "Севилью" (2006-07, 49 матчей, 11 голов), "Динамо" из Москвы (2008-09, 59 матчей, 23 гола), швейцарский "Цюрих" (2016, 19 матчей, 7 голов). Кержаков является обладателем рекорда по количеству забитых мячей за сборную России (30 в 91 матче). Также среди российских игроков нет равных Кержакову по голам в еврокубках, их у него 30. До рекорда бывшего полузащитника "Ротора" Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России (143) ему не хватило четырех мячей.
В общей сложности в активе Кержакова 604 матча на высшем уровне и 233 гола.