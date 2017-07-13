Бросил бить: Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории российского футбола (после 1992 года) 34-летний Александр Кержаков завершил карьеру игрока и будет работать координатором команд академии санкт-петербургского "Зенита".

В "Зените" Кержаков провел сезон-2016/17, сыграв в 18 матчах и забив два мяча. За санкт-петербургскую команду он также выступал с 2001 по 2006 год и с 2010-го по 2015-й. Кержаков - рекордсмен сине-бело-голубых по количеству голов (162 в 386 матчах).

Помимо "Зенита", форвард играл за испанскую "Севилью" (2006-07, 49 матчей, 11 голов), "Динамо" из Москвы (2008-09, 59 матчей, 23 гола), швейцарский "Цюрих" (2016, 19 матчей, 7 голов). Кержаков является обладателем рекорда по количеству забитых мячей за сборную России (30 в 91 матчей). Также среди российских игроков нет равных Кержакову по голам в еврокубках, их у него 30. До рекорда бывшего полузащитника "Ротора" Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России (143) ему не хватило четырех мячей.

В общей сложности в активе Кержакова 604 матча на высшем уровне и 233 гола. Выражение нападающего "Бил, бью, буду бить" стало одним из самых известных в российском футболе.

В зачет клуба имени Григория Федотова не пошли голы нападающего, забитые за "Цюрих". В нем Кержаков занимает третье место после бывших форвардов сборной СССР Олега Протасова (245 голов) и Олега Блохина (319).

Кержакову организуют торжественные проводы

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко пообещал устроить для Кержакова памятные проводы.

"Александр сделал очень многое для нашего клуба и для наших болельщиков, он - профессионал с большой буквы, и мы очень рады, что он согласился остаться в структуре клуба. То, что он завершил карьеру, не значит, что мы его хотели отпустить. Мы обязательно сделаем официальные торжественные проводы. Саша - главный российский бомбардир", - сказал Фурсенко.

На вопрос, как именно будут организованы проводы Кержакова, президент "Зенита" ответил: "Мы с ним пока об этом не разговаривали, но над этим работаем".

Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания отметил, что должность координатора команд академии санкт- петербургского клуба, которую получил Кержаков, - "достаточно важная и интересная". "Он должен быть в контакте с селекционной службой по нахождению талантливых ребят, должен координировать переходы разных игроков и осуществлять взаимосвязь между академией, молодежной командой и "Зенитом-2". На каждого игрока он должен иметь характеристику, свой план по его движению, карьере и так далее. Это достаточно серьезная должность в нашей пирамиде", - сказал Сарсания.

Мутко поблагодарил Кержакова

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил признательность Кержакову. "Могу только поблагодарить Сашу за спортивную карьеру, преданность футболу, клубу, сборной. Он вошел в историю российского футбола, поэтому хочется пожелать ему хорошей дальнейшей карьеры", - сказал он.

"Он получил пост в академии "Зенита"? Ему нравится такая работа. Человек, который прошел все институты сборных, знает клубную структуру, будет полезен. В футболе это очень важно, желаю ему удачи", - добавил глава РФС.

Телекомментатор Геннадий Орлов считает, что Кержаков имел силы для продолжения карьеры, но не в "Зените", а в более скромных командах. "Он еще мог спокойно играть, но не в "Зените", потому что тут стоит одна задача - чемпионство и Лига чемпионов. У нас в России есть много команд, и он бы мог еще продолжить карьеру в любой другой, нигде каши не испортил бы. Но он понял, зачем ему растрачиваться на футбол, когда он создал здесь себе имя, авторитет; это его решение, и он принял его правильно", - сказал собеседник ТАСС.

По мнению Орлова, Кержаков не так талантлив, как его многолетний партнер по "Зениту", бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, но всегда был очень целеустремленным. "У него нет такого таланта, как у Андрея Аршавина, но он забил больше всех. Он лучший бомбардир за его целеустремленность, умение тренироваться и оптимизм, который всегда присутствовал в его действиях. Это его отличительные качества", - подчеркнул комментатор.