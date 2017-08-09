"Зенит" сыграл вничью с "Уралом", прервав четырехматчевую серию побед в чемпионате России

ТАСС, 9 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата России.

В составе "Зенита" гол забил Александр Кокорин (60-я минута), этот мяч стал для 26-летнего нападающего четвертым в текущем чемпионате России. У "Урала" отличился Эрик Бикфалви (35).

"Зенит" не сумел победить "Урал" впервые с 1992 года. С тех пор команды играли между собой 12 раз. Таким образом, прервалась четырехматчевая победная серия "Зенита" в чемпионате России, клуб с 13 очками идет на первом месте в турнирной таблице. "Урал" с семью баллами занимает седьмую строчку.

В следующем туре "Зенит" 13 августа примет грозненский "Ахмат", 14 августа "Урал" сыграет на выезде с тульским "Арсеналом".