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"Зенит" сыграл вничью с "Уралом", прервав четырехматчевую серию побед в чемпионате России

Спорт
9 августа, 19:20 UTC+3 ТАСС

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:1

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Игроки "Урала" Максим Григорьев и "Зенита" Денис Терентьев (слева направо)

Игроки "Урала" Максим Григорьев и "Зенита" Денис Терентьев (слева направо)

© Донат Сорокин/ТАС

ТАСС, 9 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит" сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" со счетом 1:1 в гостевом матче пятого тура чемпионата России.

В составе "Зенита" гол забил Александр Кокорин (60-я минута), этот мяч стал для 26-летнего нападающего четвертым в текущем чемпионате России. У "Урала" отличился Эрик Бикфалви (35).

"Зенит" не сумел победить "Урал" впервые с 1992 года. С тех пор команды играли между собой 12 раз. Таким образом, прервалась четырехматчевая победная серия "Зенита" в чемпионате России, клуб с 13 очками идет на первом месте в турнирной таблице. "Урал" с семью баллами занимает седьмую строчку.

В следующем туре "Зенит" 13 августа примет грозненский "Ахмат", 14 августа "Урал" сыграет на выезде с тульским "Арсеналом".

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