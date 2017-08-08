Агент: Ригони уже попрощался с "Индепендьенте" и пройдет медобследование для "Зенита"

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони близок к подписанию контракта с петербургским "Зенитом", в ближайшие два дня он пройдет медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего футболиста Хуан Оллер.
31 июля он рассказал ТАСС, что сделку по перехода Ригони в "Зенит" уже можно считать закрытой, однако перехода по-прежнему не состоялось.
"Повторюсь, сделка по Ригони закрыта. Игрок уже попрощался с "Индепендьенте", но остался в Аргентине по семейным обстоятельствам, поэтому вылет пришлось отложить. Футболист уже купил билеты на самолет и в течении двух дней пройдет медообследование, а затем вылетит в Россию", - сказал Оллер.
"Ригони очень доволен возможностью перейти в "Зенит". Для него это новый вызов и новый этап в его профессиональной карьере. Он хочет присоединиться к новой команде как можно скорее", - отметил агент.