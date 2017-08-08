Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент: Ригони уже попрощался с "Индепендьенте" и пройдет медобследование для "Зенита"

Спорт
8 августа, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

По словам Хуана Оллера, футболист уже купил билеты на самолет и в течении двух дней пройдет медообследование, а затем вылетит в Россию

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эмилиано Ригони

Эмилиано Ригони

© AP Photo/Martin Mejia

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Аргентинский полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони близок к подписанию контракта с петербургским "Зенитом", в ближайшие два дня он пройдет медицинское обследование. Об этом ТАСС сообщил агент 24-летнего футболиста Хуан Оллер.

Смотрите также
Эмилиано Ригони

Агент: сделку по переходу Ригони в ФК "Зенит" можно считать закрытой

31 июля он рассказал ТАСС, что сделку по перехода Ригони в "Зенит" уже можно считать закрытой, однако перехода по-прежнему не состоялось.

"Повторюсь, сделка по Ригони закрыта. Игрок уже попрощался с "Индепендьенте", но остался в Аргентине по семейным обстоятельствам, поэтому вылет пришлось отложить. Футболист уже купил билеты на самолет и в течении двух дней пройдет медообследование, а затем вылетит в Россию", - сказал Оллер.

"Ригони очень доволен возможностью перейти в "Зенит". Для него это новый вызов и новый этап в его профессиональной карьере. Он хочет присоединиться к новой команде как можно скорее", - отметил агент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Александр Кержаков
8
Чествование Александра Кержакова прошло перед матчем "Зенит" - "Спартак"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Пожар на складе в центре Москвы потушен
3
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз
6
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимость
7
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама