СМИ: "Фенербахче" ведет переговоры с "Зенитом" о переходе Дзюбы

ТАСС, 9 августа. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" ведет переговоры с российским "Зенитом" о переходе нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает турецкий портал Fotospor.

Портал Trasfermarkt.de оценивает футболиста в €9 млн. Контракт Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2020 года. Трансферное окно в чемпионате Турции закрывается 9 сентября.

В нынешнем сезоне в чемпионате России 28-летний Дзюба принял участие в четырех играх. Игрок провел два полных матча, в двух других выходил на замену. В Лиге Европы футболист провел два матча, в первом вышел на замену, второй отыграл целиком.

Дзюба перешел в "Зенит" в июле 2015 года из московского "Спартака". За "Зенит" он провел 84 матча во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. За сборную России игрок принял участие в 22 матчах и забил 11 голов.