Фурсенко: вопрос ухода Дзюбы из "Зенита" не обсуждается

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МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" не обсуждает вопрос о возможном уходе нападающего Артема Дзюба в другую команду. Об этом ТАСС заявил президент санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.
Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюбу намерен взять в аренду московский "Локомотив".
"Артем Дзюба - наш футболист. Пока этот вопрос [ухода игрока из команды] не обсуждается", - сказал Фурсенко.
Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году, а до этого выступал за московский "Спартак", "Томь" и "Ростов". За санкт-петербургскую команду он провел в различных турнирах 83 матча и забил 37 мячей.