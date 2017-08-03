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Фурсенко: вопрос ухода Дзюбы из "Зенита" не обсуждается

Спорт
3 августа, 23:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее в СМИ появилась информация, что форварда намерен взять в аренду московский "Локомотив"

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Артем Дзюба (в центре)

Артем Дзюба (в центре)

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" не обсуждает вопрос о возможном уходе нападающего Артема Дзюба в другую команду. Об этом ТАСС заявил президент санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Фурсенко.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюбу намерен взять в аренду московский "Локомотив".

"Артем Дзюба - наш футболист. Пока этот вопрос [ухода игрока из команды] не обсуждается", - сказал Фурсенко.

Дзюба перешел в "Зенит" в 2015 году, а до этого выступал за московский "Спартак", "Томь" и "Ростов". За санкт-петербургскую команду он провел в различных турнирах 83 матча и забил 37 мячей.

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