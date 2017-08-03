Фурсенко: "Зениту" нужно забыть поражение от "Бней Иегуды" и думать о "Спартаке"

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футболистам "Зенита" нужно поскорее забыть поражение от "Бней Иегуды" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, но оно однозначно взбодрит игроков перед поединком чемпионата России с московским "Спартаком". Об этом ТАСС заявил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

"Зенит" в четверг уступил израильской команде со счетом 0:1, встреча прошла в Санкт-Петербурге. Несмотря на поражение, российский клуб вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, поскольку неделей ранее победил соперника со счетом 2:0.

"Мы вышли в следующий раунд, теперь эту игру нужно забыть и думать о следующей, тем более, она очень важная - это игра со "Спартаком", - сказал Фурсенко.

"В таком составе команда еще ни разу не играла, поэтому нельзя сказать, что он был оптимальным. Но при таком плотном календаре нужно дать поиграть всем. И сегодня как раз такая возможность предоставилась", - отметил президент "Зенита".

На вопрос, взбодрит ли поражение от "Бней Иегуды" игроков "Зенита", Фурсенко ответил: "Вне всякого сомнения, поскольку без поражений не бывает побед".

Матч четвертого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в Санкт-Петербурге 6 августа.