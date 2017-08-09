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Футболист Паредес сообщил, что хочет выиграть все возможные трофеи в составе "Зенита"

Спорт
9 августа, 15:16 UTC+3 ТАСС

Аргентинец рассказал, что в "Зените" он больше всех общается с Кристианом Нобоа, Доменико Кришито, Хави Гарсией и Себастьяном Дриусси

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ТАСС, 9 августа. Аргентинский футболист Леандро Паредес сообщил, что хочет выиграть все возможные трофеи в составе санкт-петербургского "Зенита". Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

23-летний полузащитник перешел в российский клуб в текущее трансферное окно из итальянской "Ромы". "Зенит" в сезоне-2017/18 выступает в трех турнирах: чемпионате и Кубке России, а также Лиге Европы.

"Мои близкие сейчас со мной, поддерживают меня во всем. Жизнь вдали от них была бы гораздо тяжелее. А что касается футбола, то мне хотелось бы выиграть все возможные трофеи с "Зенитом" и со сборной Аргентины", - рассказал Паредес.

По его словам, Санкт-Петербург является великолепным городом. "Мы уже немного успели погулять по улицам, посмотреть на его восхитительную архитектуру. Надеюсь, зимой не будет слишком холодно, и мы тоже сможем часто выходить из дома и наслаждаться красотой Петербурга", - отметил Паредес.

Аргентинец рассказал, что в "Зените" он больше всех общается с Кристианом Нобоа, Доменико Кришито, Хави Гарсией и Себастьяном Дриусси. "Приняли меня прекрасно, в команде отличная атмосфера. Я не очень хорошо знаю английский, ну а русский выучить еще времени не было, а это очень сложный язык! Так что больше всего общаюсь с испано- и италоговорящими партнерами - Кришито, Хави, Дриусси, Нобоа", - добавил футболист.

В текущем сезоне Паредес принял участие в пяти матчах во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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