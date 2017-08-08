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Каррера заявил, что читает прессу только после поражений "Спартака"

Спорт
8 августа, 19:43 UTC+3 ТАРАСОВКА область/ 8, августа. /ТАСС

Главный тренер красно-белых отметил, что наказание для дисквалифицированного в матче против "Зенита" Луиса Адриано должно выбрать руководство клуба

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера читает российскую прессу только после поражений своей команды. Об этом он рассказал журналистам.

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Каррера сообщил, что еще в мае просил руководство "Спартака" усилить команду

Матч 4-го тура чемпионата России прошел в воскресенье в Санкт-Петербурге и завершился крупной победой хозяев поля со счетом 5:1. Нападающий "Спартака" Луис Адриано и защитник "Зенита" Игорь Смольников после драки на второй компенсированной к основному времени матча минуте получили прямые красные карточки. Во вторник Контрольно- дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал их на два матча.

"Я заинтересован в прессе, прежде всего, когда наша команда проигрывает. Мне интересно понять, что думают болельщики о команде и о тренере. Меньше всего мне интересно, что пишут когда мы побеждаем. После таких поражений мне интересно кого обвиняют, прежде всего, обвиняют меня и это правильно. Я не ищу оправданий после поражений", - сказал Каррера.

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"При выборе состава я отталкиваюсь от соперника - это и есть объяснение, почему тот или иной игрок не выходит на поле. Когда кто-то играет, а кто-то нет, это не значит, что кто-то мне не нравится. Я еще не решил, кто будет играть в воротах в матче против "Арсенала". Конечно, когда ты проигрываешь 1:5 критику заслуживает вся команда, но мы не проиграли матч "Зениту" только из-за Артема Реброва", - добавил он.

Также Каррера отметил, что наказание для дисквалифицированного Луиса Адриано должно выбрать руководство клуба.

"Штрафовать Луиса Адриано за дисквалификацию или нет - задача руководства. Наказывать его должно руководство, я, конечно, поговорю с ним. Мне не понравилось его поведение. Команда может проиграть какой-то матч, но никогда нельзя терять голову", - подчеркнул тренер.

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