Каррера сообщил, что еще в мае просил руководство "Спартака" усилить команду

ТАРАСОВКА /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера еще в мае просил руководство приобрести новых игроков в команду. Об этом он рассказал журналистам.

"Я уже в мае говорил руководству, что мы должны были усилить наш состав. Суть не в поражении от "Зенита", об этом говорил уже после окончания прошлого сезона", - сказал Каррера.

В летнее трансферное окно "Спартак" выкупил права на футболиста "Анжи" Георгия Тигиева, а также приобрел защитника "Црвены Звезды" Марко Петковича и взял в аренду у "Челси" Марио Пашалича. Во вторник агент бразильского нападающего Луана Виейры рассказал, что футболист близок к переходу в стан красно-белых. Также ранее в СМИ сообщалось, что московский клуб проявляет интерес к защитнику "Валенсии" Эсекьелю Гараю.

"Гарай и Виейра? На данный момент, если бы у меня был выбор, я бы выбрал Гарая. В мае мы общались с руководством по поводу усиления команды качественного и численного, я называл имена и позиции, от которых нужно было отталкиваться. По той или иной причине у нас не получилось взять всех, хотя Пашалич был одним из тех игроков, кто после разговора с Антонио Конте [главный тренер "Челси"] перешел к нам", - отметил главный тренер.

В прошлом сезоне "Спартак" стал чемпионом России впервые с 2001 года. В текущем сезоне по итогам четырех туров красно-белые занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.