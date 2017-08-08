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Каррера: выводы от поражения "Спартака" от "Зенита" могут быть полезными для команды

Спорт
8 августа, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, августа. /ТАСС

Главный тренер "Спартака" заявил, что Зе Луиш не играл в Петербурге, так как на неделе у него была проблема с коленом

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАРАСОВКА /Московская область/, 8 августа. /ТАСС/. Выводы, которые сделает тренерский штаб и футболисты "Спартака", после крупного поражения от "Зенита", могут быть полезны для команды. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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Встреча четвертого тура чемпионата России между "Зенитом" и "Спартаком" прошла в Санкт-Петербурге в воскресенье и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

"Зе Луиш не играл с "Зенитом", так как на неделе у него была проблема с коленом, я не хотел рисковать его здоровьем, но при этом мы играли по привычной для нас тактике. Конечно, поражения никогда не бывают своевременными. Из таких поражений мы будем делать выводы, они могут быть полезны, если подходить к этому позитивно. Мы проанализировали все ошибки, которые совершили, надеюсь, что в будущем у нас не будет поражений для того, чтобы начать играть", - сказал Каррера.

"Наши планы на сезон - победить, мы не играем ради третьего места, мы играем ради победы. Отдаемся игре максимально и хотим занять самую высокую позицию в таблице. Самое трудное на данный момент - побеждать в каждом матче. Просто победить можно, но побеждать в каждом матче намного сложнее, эту правду нужно донести до игроков, руководства и болельщиков", - отметил он.

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