ЦСКА обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 9 августа. Московский ЦСКА одержал победу со счетом 2:1 над "Тосно" в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Счет открыл нигерийский нападающий ЦСКА Аарон Оланаре (49-я минута). Сравнял счет форвард "Тосно" Антон Заболотный (56). Победный гол на счету полузащитника армейцев Алана Дзагоева (62).

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице, армейцы набрали девять очков. Клуб из Ленинградской области с тремя очками расположился на 12-й позиции.

В следующем туре ЦСКА 12 августа на своем поле примет московский "Спартак". "Тосно" днем позже на выезде встретится со столичным "Локомотивом".