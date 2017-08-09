ЦСКА обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

Леонид Рошаль: российские врачи не имеют равных в миреОбщество 9 августа, 22:48
Воробьев: ХК "Металлург" провел лучший матч на турнире в Сочи против сборной КанадыСпорт 9 августа, 22:47
Маррей снялся с теннисного турнира в Цинциннати и потеряет первую строчку в рейтинге ATPСпорт 9 августа, 22:46
"Рубин" подтвердил, что на матче РФПЛ с "Локомотивом" скончался болельщикСпорт 9 августа, 22:39
Дежарден: хоккеистам сборной Канады повезло в победном матче с "Металлургом"Спорт 9 августа, 22:37
У футболиста "Спартака" Тимофеева подозрение на повреждение связки коленаСпорт 9 августа, 22:32
Каррера: "Спартак" не делит футболистов на основных и неосновныхСпорт 9 августа, 22:30
Комиссия спортсменов WADA попросила опубликовать статистику тестирования РУСАДАСпорт 9 августа, 22:26
Клишина с лучшим результатом вышла в финал ЧМ по легкой атлетике в прыжках в длинуСпорт 9 августа, 22:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 августа. Московский ЦСКА одержал победу со счетом 2:1 над "Тосно" в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Счет открыл нигерийский нападающий ЦСКА Аарон Оланаре (49-я минута). Сравнял счет форвард "Тосно" Антон Заболотный (56). Победный гол на счету полузащитника армейцев Алана Дзагоева (62).
ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице, армейцы набрали девять очков. Клуб из Ленинградской области с тремя очками расположился на 12-й позиции.
В следующем туре ЦСКА 12 августа на своем поле примет московский "Спартак". "Тосно" днем позже на выезде встретится со столичным "Локомотивом".