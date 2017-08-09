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ЦСКА обыграл "Тосно" в матче чемпионата России по футболу

Спорт
9 августа, 21:55 UTC+3 ТАСС

Армейский клуб добился победы со счетом 2:1

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Алан Дзагоев

Алан Дзагоев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 9 августа. Московский ЦСКА одержал победу со счетом 2:1 над "Тосно" в выездном матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Счет открыл нигерийский нападающий ЦСКА Аарон Оланаре (49-я минута). Сравнял счет форвард "Тосно" Антон Заболотный (56). Победный гол на счету полузащитника армейцев Алана Дзагоева (62).

ЦСКА поднялся на пятое место в турнирной таблице, армейцы набрали девять очков. Клуб из Ленинградской области с тремя очками расположился на 12-й позиции.

В следующем туре ЦСКА 12 августа на своем поле примет московский "Спартак". "Тосно" днем позже на выезде встретится со столичным "Локомотивом".

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