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"Локомотив" сыграл вничью с "Рубином", прервав победную серию из четырех матчей в РФПЛ

Спорт
9 августа, 21:59 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 9 августа. Казанский "Рубин" сыграл вничью со счетом 1:1 с московским "Локомотивом" в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу.

Счет открыл игрок хозяев Рифат Жемалетдинов, реализовав пенальти на 62-й минуте. Бразильский нападающий "Рубина" Жонатас был удален на 53-й минуте встречи. На первой компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия, который с 2011 по 2017 год выступал за казанский клуб.

"Рубин" занимает девятое место в таблице чемпионата России. Казанцы набрали 7 очков в пяти матчах. "Локомотив" впервые в сезоне потерял очки. Москвичи набрали 13 баллов после пяти туров и занимают второе место.

В следующем матче "Рубин" 13 августа на выезде сыграет со "СКА-Хабаровском". "Локомотив" в тот же день на своем поле примет "Тосно".

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