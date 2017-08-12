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Армейский переворот: ЦСКА вырвал победу в игре со "Спартаком", забив дважды за две минуты

Спорт
12 августа, 21:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Матч 6-го тура, прошедший на "ВЭБ-Арене", завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1

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Футболисты ЦСКА

Футболисты ЦСКА

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Действующий чемпион России по футболу московский "Спартак" проиграл столичному ЦСКА, пропустив два гола за две минуты в концовке встречи. Красно- белые потерпели второе поражение за неделю от прямого конкурента, а армейцы, напротив, прервали серию домашних поражений и подняли себе настроение перед матчами квалификации Лиги чемпионов.

Матч 6-го тура, прошедший на "ВЭБ-Арене", завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1. На гол Марио Пашалича (48-я минута) армейцы ответили точными ударами Георгия Щенникова (83) и Витиньо (84). В состав ЦСКА вернулся основной вратарь Игорь Акинфеев, пропустивший две последние встречи из-за травмы. На 37-й минуте "Спартак" потерял основного нападающего Зе Луиша из-за травмы, и в отсутствие дисквалифицированного Луиса Адриано главному тренеру красно-белых Массимо Каррере пришлось выпустить в атаку Лоренсо Мельгарехо.

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Футболисты ЦСКА
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России

Команды по статистике показали равную игру - 54% владения мячом у "Спартака" против 46 у ЦСКА, 51 опасная атака против 54, по 6 ударов в створ. Однако открыть счет удалось спартаковцам - Квинси Промес обокрал недалеко от штрафной Виктора Васина, отпасовал Мельгарехо, а тот - Пашаличу, и мяч после рикошета от ноги защитника залетел в нижний угол. Армейцам удалось перевернуть ход встречи, как признал главный тренер команды Виктор Гончаренко, благодаря полузащитнику Александру Головину, который взял на себя инициативу в штрафной соперника и выкатил мяч подключившемуся Щенникову. А еще через минуту Витиньо мощно пробил левой ногой из-за пределов штрафной низом; после встречи вратарь красно-белых Александр Селихов признался, что не успел вовремя сложиться, так что чувствует свою вину в пропущенном голе.

"Селихова поддерживать не надо"

"Спартак", таким образом, проиграл прямому конкуренту в борьбе за чемпионство второй раз за неделю - в прошлое воскресенье в рамках 4-го тура красно-белые были разгромлены "Зенитом" (1:5). Тем не менее, Каррера на пресс-конференции после матча отметил, что, помимо заключительных шести минут встречи, "ничего предъявить" подопечным не может. "Мне не кажется, что после чемпионского сезона у нас нет эмоций, команда отдается игре", - добавил он.

В целом качеством игры остался доволен и капитан красно- белых Денис Глушаков: "Сложно анализировать встречу по горячим следам, но в принципе неплохо сыграли, контролировали игру, комбинировали, были неплохие моменты, но не смогли реализовать, а потом допустили детские ошибки и пропустили. Очень обидно, упустили победу. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, проворонили контратаку и пропустили".

Оба поддержали и Селихова, который провел второй матч подряд в стартовом составе. "Он хорошо сыграл, много выручал, даже не знаю, зачем его поддерживать", - сказал Глушаков. "Не считаю, что Селихов был неуверен в себе. У нас два равных вратаря, которые борются за место первого", - заявил Каррера.

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Бабаев: ЦСКА было важно победить "Спартак" после поражений от "Рубина" и "Локомотива"

Тем не менее, уже через неделю, 19 августа, "Спартаку" предстоит принять на своем поле "Локомотив", который потерял лишь два очка в пяти турах. Каррера не сможет рассчитывать на Адриано и, похоже, на Зе Луиша - по словам тренера, у него проблемы с задней поверхностью бедра. В игре с ЦСКА уже после пропущенных голов итальянскому специалисту пришлось усилить атаку Джано Ананидзе и Зелимханом Бакаевым, которые до этого сыграли на двоих в сезоне чуть больше тайма.

С хорошим настроением в Швейцарию

ЦСКА проиграл до этого две домашние встречи подряд - "Локомотиву" (1:3) и "Рубину" (1:2) - больше, чем за предыдущие два сезона. "В двух домашних матчах с "Локомотивом" и "Рубином", которые неудачно для нас сложились, когда ребята отдали очень много сил, мы имели преимущество, но получили не совсем заслуженные поражения. Поэтому сегодня было важно одержать знаковую и статусную победу, тем более в преддверии Лиги чемпионов", - отметил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Во вторник ЦСКА предстоит провести на выезде первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со швейцарским клубом "Янг Бойз".

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. "Спартак" расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре "Спартак" дома сыграет с "Локомотивом", ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 19 августа.

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