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ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России

Спорт
12 августа, 19:27 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу армейцев

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© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
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© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Фадеичев/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Московский ЦСКА на своем поле победил столичный "Спартак" со счетом 2:1 в матче шестого тура чемпионата России по футболу.

Счет на 48-й минуте открыл полузащитник красно-белых Марио Пашалич, арендованный в летнее трансферное окно у лондонского "Челси". На 83-й минуте счет сравнял защитник ЦСКА Георгий Щенников. Победу армейцам принес форвард Витиньо (85).

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Первый символический удар по мячу в матче нанес трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) в составе "Питтсбурга" хоккеист Евгений Малкин.

Игра с ЦСКА стала 193-й в "Спартаке" для защитника Дмитрия Комбарова, по этому показателю он обогнал Андрея Тихонова и вышел на второе место по общему числу игр за красно-белых, лидер - Егор Титов (324). Для полузащитника Понтуса Вернблума игра с "Спартаком" стала 150-й в составе армейцев.

ЦСКА и "Спартак" провели 183-й очный матч в истории, ЦСКА победил в 68-й раз, "Спартак" выигрывал 79 раз, 36 встреч завершились вничью. В предыдущем сезоне красно-белые обыграли армейцев в обоих матчах со счетом 3:1 и 2:1 соответственно.

ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. "Спартак" расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре "Спартак" дома сыграет с московским "Локомотивом", ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 12 августа.

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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