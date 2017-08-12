ЦСКА и "Спартак" сыграют в матче чемпионата России по футболу

Игроки "Спартака" Георгий Джикия, Сердар Таски и ЦСКА Аарон Оланаре (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами ЦСКА и "Спартак" в апреле 2017 года © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. ЦСКА и "Спартак" сыграют в субботу в центральном матче 6-го тура чемпионата России по футболу. В других матчах дня "Динамо" отправится в гости к "Анжи", а "Уфа" примет "Ростов".

ЦСКА и "Спартак" уже потеряли в нынешнем турнире немало очков и расположились в группе вслед за лидерами турнира - "Зенитом" и "Локомотивом". Армейцы потерпели уже два поражения, "Спартак" - одно при двух ничьих, однако в предыдущих встречах обе столичные команды победили аутсайдеров. ЦСКА в среду обыграл в гостях "Тосно" (2:1), тогда как "Спартак" оказался сильнее тульского "Арсенала" (2:0).

"Спартак" и ЦСКА в нынешнем сезоне представляют Россию в Лиге чемпионов, однако если красно-белым чемпионам лишь в сентябре предстоят первые матчи групповой стадии, то армейцам в основной турнир еще необходимо пробиться. Уже во вторник в швейцарском Берне ЦСКА проведет первый матч раунда плей-офф против местного клуба "Янг Бойз".

Во встрече с "Тосно" наставник ЦСКА Виктор Гончаренко предоставил отдых некоторым своим лидерам, лишь на замену вышли Алан Дзагоев, Витиньо и Понтус Вернблум, тогда как Василий Березуцкий и Георгий Щенников остались в запасе. Однако победный мяч в ворота новичка премьер-лиги забил, выйдя на замену, Дзагоев.

Два последних матча пропустил голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, вместо которого играл 20-летний Илья Помазун. Во встрече с "Рубином" (1:2) он не выручил, и отсутствие капитана в дерби со "Спартаком" может стать серьезной потерей для армейцев. В матче с "Арсеналом" не играл и основной голкипер "Спартака" Артем Ребров, которого заменил Александр Селихов.

"Спартак" сделал восемь изменений в стартовом составе в матче с "Арсеналом", однако это было обусловлено не только мыслями Массимо Карреры о ЦСКА. Неделю назад чемпионы потерпели крупное поражение в Санкт-Петербурге от "Зенита" (1:5), и итальянский наставник красно-белых оставил в запасе почти всех основных игроков. При этом капитана команды Дениса Глушакова пришлось возвращать на поле уже в первом тайме, когда получил тяжелую травму колена Артем Тимофеев.

Пропустит матч с армейцами дисквалифицированный форвард "Спартака" Луис Адриано, однако его напарник Зе Луиш провел хороший матч против "Арсенала", забив гол и поучаствовав в первой голевой комбинации, которую реализовал Квинси Промес. Накануне форвард из Кабо-Верде получил сильный ушиб на тренировке, но в субботу готов выйти на поле.

Главное российское дерби

"Спартак" и ЦСКА стали самыми принципиальными соперниками лишь в начале 90-х, когда армейцы окончательно закрепились в высшей лиге, в 1991 году даже завоевав чемпионский титул, но при этом дважды проиграв "Спартаку" (0:2, 0:1). В мае 1992 года "Спартак" обыграл ЦСКА в финале последнего в истории Кубка СССР, а в следующем сезоне одержал историческую победу над армейцами в Лужниках - 6:0.

Долгое время армейцы не могли обыграть главного соперника в чемпионатах страны, пока в 1998 году под руководством Олега Долматова ЦСКА не разгромил "Спартак" (4:1), завоевав в том сезоне серебряные медали. В прошлом сезоне "Спартак" впервые за 18 лет сумел дважды обыграть ЦСКА в одном чемпионате (3:1, 2:1), так что Каррера принципиальному сопернику еще не уступал.

30 апреля ЦСКА потерпел от "Спартака" первое поражение на своем новом стадионе (1:2), которое открыло красно-белым дорогу к чемпионскому титулу.

Всего в чемпионатах России ЦСКА и "Спартак" сыграли 52 матча, армейцы победили 20 раз при 19 поражениях и 13 ничьих, количество забитых мячей - 69:70. Если учитывать и чемпионаты СССР, преимущество у "Спартака" - 58 побед при 54 поражениях (мячи - 201:184).

Матч пройдет на "Арене-ЦСКА" в Москве, начало - 17:30 мск. Главным арбитром назначен Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

Тур стартует в Уфе

6-й тур начнется в 15:00 матчем между "Уфой" и "Ростовом", которые удачно начали нынешний чемпионат, и победитель может войти в группу лидеров. "Ростов" под руководством Леонида Кучука выиграл три матча подряд, тогда как уфимцы Сергея Семака еще не проигрывали.

В 20:00 мск в Каспийске на "Анжи-Арене" сыграют местный клуб и "Динамо". Обе команды в нынешнем сезоне сумели победить лишь аутсайдера "Амкар", при этом "Анжи" все остальные матчи проиграл, а "Динамо" сумело в стартовом туре добиться ничьей со "Спартаком".

6-й тур продолжится в воскресенье, когда сыграют хабаровский СКА и "Рубин", "Локомотив" и "Тосно", "Краснодар" и "Амкар", "Зенит" и "Ахмат". Завершится тур в понедельник матчем между "Арсеналом" и "Уралом".

После пяти туров в чемпионате России лидируют "Зенит" и "Локомотив", набравшие по 13 очков. 10 очков набрали "Краснодар" и "Ростов".