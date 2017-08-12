Вратарь "Спартака" Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА голе

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов чувствует свою вину во втором пропущенном от ЦСКА мяче. Об этом он рассказал журналистам.

Встреча 6-го тура чемпионата России по футболу завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. На гол Марио Пашалича (48-я минута) армейцы ответили точными ударами Георгия Щенникова (83) и Витиньо (84).

"В первом голе был прострел, и крайний защитник замкнул. Мне показалось, что был офсайд, но ребята сказали, что нет. Во втором голе был удар Витиньо из-под защитника, я не успел сложиться, мяч коснулся меня. Есть претензии к себе во втором голе", - поделился впечатлениями Селихов.

"На теории обсуждали, что он (Витиньо - прим. ТАСС) может пробить с обеих ног, но ударил и получилось", - отметил голкипер. "Артем Ребров (еще один вратарь "Спартака" - прим. ТАСС) поддержал меня после матча, но точно не помню, что он сказал. Мы команда и всегда поддерживаем друг друга", - рассказал Селихов.

По мнению вратаря, закономерным исходом встречи была бы ничья: "Очень обидно, проиграли буквально за две минуты, в конце подсели, отдали инициативу. Такие игры бывают, надо реализовывать свои моменты. Думаю, закономерной была бы ничья".

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. "Спартак" расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре "Спартак" дома сыграет с московским "Локомотивом", ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 12 августа.