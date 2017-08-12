Бабаев: ЦСКА было важно победить "Спартак" после поражений от "Рубина" и "Локомотива"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА было важно одержать победу в матче против столичного "Спартака" после не совсем заслуженных поражений от московского "Локомотива" и казанского "Рубина". Об этом журналистам заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА в шестом туре чемпионата России на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Ранее армейцы проиграли во втором и четвертом турах "Локомотиву" (1:3) и "Рубину" (1:2) соответственно.

"В двух домашних матчах с "Локомотивом" и "Рубином", которые неудачно для нас сложились, когда ребята отдали очень много сил, мы имели преимущество, но получили не совсем заслуженные поражения. Поэтому сегодня было важно одержать знаковую и статусную победу, тем более в преддверии Лиги чемпионов", - сказал Бабаев.

"Победа всегда добавляет положительных эмоций, тем более против такого соперника и в таких обстоятельствах, когда к середине второго тайма все складывалось не в нашу пользу. Сейчас не показалось, что "Спартак" стал слабее, чем в прошлом очном матче. Другой вопрос, что тогда он бился за чемпионство, а это сверхмотивация, целеустремленность тогда была сильнее", - отметил гендиректор.

Также он отметил игру вратаря команды Игоря Акинфеева, который, по словам Бабаева, показал себя настоящим капитаном. "Сейчас заходил в раздевалку, Игорь чувствует себя хорошо. Сегодня он себя проявил в лучшем свете, как настоящий капитан, спас во многих эпизодах", - подчеркнул Бабаев.

После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.