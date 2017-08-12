Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.08:
$ 60.19
€ 70.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бабаев: ЦСКА было важно победить "Спартак" после поражений от "Рубина" и "Локомотива"

Спорт
12 августа, 20:37 дата обновления: 12 августа, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Гендиректор армейского клуба заявил, что победа всегда добавляет положительных эмоций, тем более против такого соперника

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА было важно одержать победу в матче против столичного "Спартака" после не совсем заслуженных поражений от московского "Локомотива" и казанского "Рубина". Об этом журналистам заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА в шестом туре чемпионата России на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Ранее армейцы проиграли во втором и четвертом турах "Локомотиву" (1:3) и "Рубину" (1:2) соответственно.

Смотрите также

Глушаков: "Спартак" упустил победу в матче с ЦСКА из-за детских ошибок

Каррера заявил, что вратари ФК "Спартак" Селихов и Ребров равны по уровню

Гончаренко: ЦСКА перевернул игру со "Спартаком" благодаря Головину

ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России

"В двух домашних матчах с "Локомотивом" и "Рубином", которые неудачно для нас сложились, когда ребята отдали очень много сил, мы имели преимущество, но получили не совсем заслуженные поражения. Поэтому сегодня было важно одержать знаковую и статусную победу, тем более в преддверии Лиги чемпионов", - сказал Бабаев.

"Победа всегда добавляет положительных эмоций, тем более против такого соперника и в таких обстоятельствах, когда к середине второго тайма все складывалось не в нашу пользу. Сейчас не показалось, что "Спартак" стал слабее, чем в прошлом очном матче. Другой вопрос, что тогда он бился за чемпионство, а это сверхмотивация, целеустремленность тогда была сильнее", - отметил гендиректор.

Также он отметил игру вратаря команды Игоря Акинфеева, который, по словам Бабаева, показал себя настоящим капитаном. "Сейчас заходил в раздевалку, Игорь чувствует себя хорошо. Сегодня он себя проявил в лучшем свете, как настоящий капитан, спас во многих эпизодах", - подчеркнул Бабаев.

После шести туров чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
16
ЦСКА одержал волевую победу над "Спартаком" в матче чемпионата России
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист России Виктор Смирнов
2
Худрук театра: "Смирнов оставался на сцене до конца, несмотря на тяжелую болезнь"
3
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
4
В ночь на воскресенье в Москве можно будет увидеть звездопад Персеиды
5
Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом
6
Жители Барселоны устроили акцию протеста против туризма
7
В России начнут готовить военных летчиц
Темы дня
Новости партнеров
Реклама