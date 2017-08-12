Гончаренко: ЦСКА перевернул игру со "Спартаком" благодаря Головину

ТАСС, 12 августа. Действия футболиста ЦСКА Александра Головина в моменте с первым забитым голом армейцев перевернули игру со "Спартаком". Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

ЦСКА в субботу одержал волевую победу над "Спартаком" в матче шестого тура чемпионата России. Счет на 48-й минуте открыл полузащитник красно-белых Марио Пашалич, арендованный в летнее трансферное окно у лондонского "Челси". На 83-й минуте счет сравнял защитник ЦСКА Георгий Щенников с передачи полузащитника Головина. Победу армейцам принес форвард Витиньо (85).

"За счет Головина перевернули игру, его действия стали решающими при первом забитом голе, - отметил Гончаренко. - Когда мы проигрывали, то нельзя было поверить в окончательный результат, но мы не заслуживали поражения. Конечно, игроки держали в голове домашние поражения в чемпионате России от "Локомотива" и "Рубина".

По мнению Гончаренко, от Головина стоит в каждом матче ждать хорошей игры. "Он хорошо готов, и в каждой игре можно требовать от него подобных действий. Щенников должен всегда подключаться в атаку, это грозное оружие, таким образом у нас работают два фланга. Алексей Березуцкий [на 69-й минуте] был заменен, потому что не было смысла его держать, учитывая невысокого Лоренсо Мельгарехо, вот с "Рубином" нам требовались высокие защитники из-за габаритного Жонатаса", - отметил тренер.

ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. "Спартак" расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре "Спартак" дома сыграет с московским "Локомотивом", ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 12 августа.