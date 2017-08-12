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Каррера: Зе Луиш в матче с ЦСКА получил повреждение задней поверхности бедра

Спорт
12 августа, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Главный тренер красно-белых рассказал, что серьезность травмы форварда можно будет определить после медицинского обследования

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Зе Луиш

Зе Луиш

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш в матче шестого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (1:2) попросил замену из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

Встреча состоялась в субботу в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена". "Спартак" вел 1:0 до 83-й минуты, но затем пропустил два мяча. Зе Луиш попросил замену в первом тайме, вместо него на поле на 37-й минуте вышел парагваец Лоренсо Мельгарехо.

"У Зе Луиша проблемы с задней поверхностью бедра. Насколько серьезна травма, мы поймем завтра после медицинского обследования", - сказал Каррера.

"Спартак" находится на восьмом месте в чемпионате России, в шести матчах набрав восемь очков. В седьмом туре красно-белые дома сыграют с московским "Локомотивом", встреча состоится 12 августа.

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