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Каррера заявил, что вратари ФК "Спартак" Селихов и Ребров равны по уровню

Спорт
12 августа, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, августа. /ТАСС

Итальянский специалист отметил, что, помимо заключительных шести минут матча, "ничего предъявить" подопечным не может

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Массимо Каррера (справа)

Массимо Каррера (справа)

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Вратарь "Спартака" Александр Селихов не испытывал неуверенности в себе в матче шестого тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), его уровень соответствует другому голкиперу красно-белых Артему Реброву. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

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Встреча между ЦСКА и "Спартаком" состоялась в субботу в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Спартаковцы вели 1:0 до 83-й минуты, но затем пропустили два мяча. 23-летний Селихов вышел в стартовом составе "Спартака" во второй раз подряд, ранее основным вратарем красно-белых был 33-летний Ребров.

"Не считаю, что Селихов был неуверен в себе. У нас два равных вратаря, которые борются за место первого", - сказал Каррера.

Итальянский специалист отметил, что, помимо заключительных шести минут матча, "ничего предъявить" подопечным не может. "Мне не кажется, что после чемпионского сезона у нас нет эмоций, команда отдается игре", - отметил он.

На вопрос, по какой причине в концовке матча был заменен бразильский полузащитник Фернандо, Каррера ответил: "С ним все хорошо. Его замена на Джано - тактическая".

"Спартак" находится на восьмом месте в чемпионате России, в шести матчах набрав восемь очков. В седьмом туре красно-белые дома сыграют с московским "Локомотивом", встреча состоится 12 августа.

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