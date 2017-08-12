Гончаренко: футболисты ЦСКА в матче со "Спартаком" лучше провели первый тайм, чем второй

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА действовали лучше в первом тайме матча шестого тура чемпионата России со столичным "Спартаком", чем во втором. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал наставник армейцев Виктор Гончаренко.
В субботу ЦСКА на своем поле победил "Спартак" со счетом 2:1.
"Опять выдали напряженный поединок со "Спартаком". Думаю, в первом тайме играли даже лучше, чем во втором. Игру развернул Головин, когда взял инициативу на себя. Схема наша подразумевает, чтобы Щенников подключался к атаке и сейчас он стал реализовывать свои моменты ", - сказал Гончаренко.
ЦСКА поднялся на четвертое место в таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. "Спартак" расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре "Спартак" дома сыграет с московским "Локомотивом", ЦСКА в гостях встретится с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 12 августа.