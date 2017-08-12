Глушаков: "Спартак" упустил победу в матче с ЦСКА из-за детских ошибок

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Спартак" показал хорошую игру в матче с ЦСКА, однако индивидуальные детские ошибки позволили соперникам вырвать победу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник красно-белых Денис Глушаков.
Встреча 6-го тура чемпионата России по футболу завершилась победой ЦСКА со счетом 2:1. На гол спартаковца Марио Пашалича (48-я минута) армейцы ответили точными ударами Георгия Щенникова (83) и Витиньо (84).
"Сложно анализировать игру по горячим следам, но в принципе неплохо сыграли, контролировали игру, комбинировали, были неплохие моменты, но не смогли реализовать, а потом допустили детские ошибки и пропустили. Очень обидно, упустили победу. Были индивидуальные ошибки, где-то невнимательно сыграли, проворонили контратаку и пропустили", - подселился впечатлениями Глушаков.
Полузащитник не считает, что вратаря команды Александра Селихова необходимо поддерживать после этой игры: "Он хорошо сыграл, много выручал, даже не знаю, зачем его поддерживать. Он профессионал и хороший вратарь. Бывают такие поражения".
ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков в шести матчах. "Спартак" расположился на восьмой позиции с восемью очками. В следующем туре "Спартак" дома сыграет с московским "Локомотивом", ЦСКА в гостях сыграет с екатеринбургским "Уралом". Обе встречи пройдут 12 августа.