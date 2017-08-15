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Футбольный клуб "Бертон Альбион" готов пригласить на просмотр Усэйна Болта

Спорт
15 августа, 17:45 UTC+3 ТАСС

Ямайский спортсмен неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/IAN LANGSDON

ТАСС, 15 августа. Английский клуб "Бертон Альбион", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата страны по футболу, готов предложить завершившему карьеру восьмикратному олимпийскому чемпиону ямайскому спринтеру Усэйну Болту пройти просмотр в команде. Об этом газете The Sun сообщил президент клуба Бен Робинсон.

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Ямайский спортсмен неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе.

"Я был бы рад предложить Усэйну пройти просмотр, как и наш тренер, потому что он очень быстрый и прекрасно готов физически. Можно вспомнить бегуна Адама Джемили, который играл в футбол, когда был в юном возрасте. Мы очень заинтересованы в приглашении Болта", - сказал Робинсон.

Болт является 11-кратным чемпионом мира, в его активе еще два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19). На прошедшем в Лондоне чемпионате мира Болт завоевал бронзу в беге на 100 метров.

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