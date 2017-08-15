Футбольный клуб "Бертон Альбион" готов пригласить на просмотр Усэйна Болта

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ТАСС, 15 августа. Английский клуб "Бертон Альбион", выступающий во втором по силе дивизионе чемпионата страны по футболу, готов предложить завершившему карьеру восьмикратному олимпийскому чемпиону ямайскому спринтеру Усэйну Болту пройти просмотр в команде. Об этом газете The Sun сообщил президент клуба Бен Робинсон.
Ямайский спортсмен неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футболе.
"Я был бы рад предложить Усэйну пройти просмотр, как и наш тренер, потому что он очень быстрый и прекрасно готов физически. Можно вспомнить бегуна Адама Джемили, который играл в футбол, когда был в юном возрасте. Мы очень заинтересованы в приглашении Болта", - сказал Робинсон.
Болт является 11-кратным чемпионом мира, в его активе еще два серебра и бронза мировых первенств. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро), также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19). На прошедшем в Лондоне чемпионате мира Болт завоевал бронзу в беге на 100 метров.