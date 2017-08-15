Тренер: хоккеисты "Динамо" не выполнили установку в третьем периоде матча с "Витязем"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Хоккеисты московского "Динамо" не выполнили тренерскую установку в третьем периоде стартового матча на Кубке мэра Москвы с подмосковным "Витязем". Об этом журналистам сказал наставник бело-голубых Владимир Воробьев.

Встреча завершилась победой "Динамо" со счетом 4:3. Игры турнира проходят во дворце спорта "Мегаспорт".

"Хороший матч, болельщикам он понравился, было много голов. Местами был не летний хоккей. Есть над чем работать, проверяем молодых хоккеистов. Два периода игра была неплохая, в третьем не выполнили тренерскую установку", - сказал Воробьев.

"Любой матч это анализ, работа над ошибками. Команда в стадии становления, непростое лето у нас было. Ищем оптимальные сочетания, но травмы выбили нас из колеи", - сообщил специалист.

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов отметил, что столичный клуб является неудобным соперником для его подопечных. "Динамо" - единственная команда, которой мы проиграли все матчи [в прошлом сезоне]. Неудобная для нас команда, и в сегодняшней игре тоже. Эту проблему надо решать", - считает наставник.

"Третий период могли провести на равных, владели инициативой. Было много ошибок, за которые нас наказали. "Динамо" было побыстрее, поэтому такие ошибки появлялись", - рассказал Белов.

Кубок мэра Москвы завершится 18 августа.