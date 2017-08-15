Московское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

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ТАСС, 15 августа. Московское "Динамо" со счетом 4:3 одержало победу над подмосковным "Витязем" в стартовом матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходят во дворце спорта "Мегаспорт".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юсо Хиетанен (8-я минута), Мартин Карсумс (13), Дастин Бойд (44) и Дмитрий Сидляров (50). У проигравших отличились Яакко Риссанен (3), Роман Горак (48) и Джесси Манкинен (53).
Позднее во вторник друг с другом сыграют московские "Спартак" и ЦСКА.
Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак".
Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".