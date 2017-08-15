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Московское "Динамо" обыграло "Витязь" в матче Кубка мэра Москвы по хоккею

Спорт
15 августа, 18:15 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3

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Хоккеисты московского "Динамо"

Хоккеисты московского "Динамо"

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 15 августа. Московское "Динамо" со счетом 4:3 одержало победу над подмосковным "Витязем" в стартовом матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Игры турнира проходят во дворце спорта "Мегаспорт".

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юсо Хиетанен (8-я минута), Мартин Карсумс (13), Дастин Бойд (44) и Дмитрий Сидляров (50). У проигравших отличились Яакко Риссанен (3), Роман Горак (48) и Джесси Манкинен (53).

Позднее во вторник друг с другом сыграют московские "Спартак" и ЦСКА.

Турнир проходит в один круг. Первый Кубок мэра Москвы был разыгран в 2008 году, победителем тогда стало "Динамо", которое выиграло трофей четырежды. Трижды первым становился ЦСКА, дважды - "Спартак".

Год назад "Динамо" также выиграло Кубок мэра, вторыми стали армейцы, третье место занял "Витязь", четвертое - "Спартак".

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