Главный тренер московского "Динамо" Воробьев отметил хорошую обстановку в хоккейном клубе

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев отметил хорошую обстановку и отношение к делу в хоккейном клубе. Об этом он сообщил на встрече с болельщиками "Динамо".

"Мы переживаем непростое время, спасибо вам, что оказываете поддержку, - обратился к собравшимся Воробьев. - Непросто, но это наш хоккей. Тяжело, трудно, но очень интересно. Будем биться и стараться, чтобы не подвести вас".

"Нравится микроклимат, назвал бы нашу команду сплавом молодости и опыта. У нас много ветеранов, которые должны помогать тренерскому штабу и молодым хоккеистам. Мне нравится обстановка и отношение к делу. Думаю, что у нас все получится", - считает специалист.

Московское "Динамо" примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире также сыграют столичные "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь".