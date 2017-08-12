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Главный тренер московского "Динамо" Воробьев отметил хорошую обстановку в хоккейном клубе

Спорт
12 августа, 13:00 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 12, августа. /ТАСС

Специалист назвал команду сплавом молодости и опыта

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НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского "Динамо" Владимир Воробьев отметил хорошую обстановку и отношение к делу в хоккейном клубе. Об этом он сообщил на встрече с болельщиками "Динамо".

"Мы переживаем непростое время, спасибо вам, что оказываете поддержку, - обратился к собравшимся Воробьев. - Непросто, но это наш хоккей. Тяжело, трудно, но очень интересно. Будем биться и стараться, чтобы не подвести вас".

"Нравится микроклимат, назвал бы нашу команду сплавом молодости и опыта. У нас много ветеранов, которые должны помогать тренерскому штабу и молодым хоккеистам. Мне нравится обстановка и отношение к делу. Думаю, что у нас все получится", - считает специалист.

Московское "Динамо" примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире также сыграют столичные "Спартак", ЦСКА и подмосковный "Витязь".

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