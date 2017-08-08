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Молодежные команды московского "Динамо", "Сочи" и "Куньлуня" вошли в МХЛ

Спорт
8 августа, 14:50 UTC+3 ТАСС

Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, изменился устав лиги

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ТАСС, 8 августа. Молодежные команды московского "Динамо", "Сочи" и пекинского "Куньлуня" вошли в состав Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Об этом сообщается на сайте МХЛ.

Во вторник состоялось общее собрание членов партнерства МХЛ. В ходе которого было принято решение о включении в состав лиги трех новых клубов: пекинского "Куньлунь Ред Стар Юниор", "Капитана" из Ступино, который является молодежным фарм-клубом "Сочи", и МХК "Динамо". Также в связи с прекращением участия принято решение об исключении из состава партнерства воскресенского "Химика" и минской "Юности".

Кроме того, в соответствии с законодательством РФ, изменился устав лиги. Некоммерческое партнерство переименовано в ассоциацию "Молодежная хоккейная лига".

Молодежная хоккейная лига была создана в 2009 году. Главным призом МХЛ является Кубок Харламова. Победителями лиги становились "Стальные Лисы" (2010), "Красная Армия" (2011, 2017), "Омские Ястребы" (2012, 2013), МХК "Спартак" (2014), "Чайка" (2015), "Локо" (2016).

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