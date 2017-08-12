ХК "Динамо" надеется приобрести пятого легионера в ближайшее время

НОВОГОРСК /Московская область/, 12 августа. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" планирует закрыть оставшуюся позицию легионера в ближайшее время. Об этом на встрече с болельщиками "Динамо" сообщил советник генерального директора хоккейного клуба Рубен Бегунц.

"Селекционная работа у нас продолжается. Смотрим варианты, надеюсь, в ближайшем будущем стоит ждать пополнения", - сказал Бегунц.

"Касательно СДЮСШОР, то она будет работать в полном объеме, - продолжил советник гендиректора "Динамо". - Все года сохранены. Некоторых мы, конечно, потеряли, но касательно школы у нас все в порядке. С интернатом также все в порядке".

"Матчи команды МХЛ будут бесплатными для болельщиков. Пока окончательно не подтвердилось, есть юридические моменты, но процентов на 90 "Буран" будет фарм-клубом "Динамо" в ВХЛ", - заключил Бегунц.

Московское "Динамо" примет участие в Кубке мэра, который пройдет в Москве с 15 по 18 августа. В турнире примут участие столичные "Спартак", ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".