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Московское "Динамо" победило минское "Динамо" в матче Кубка Минска по хоккею

Спорт
26 июля, 21:14 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 6:3

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ТАСС, 26 июля. Московское "Динамо" одержало победу над минским "Динамо" со счетом 6:3 в матче группового раунда предсезонного турнира Кубок Минска. Встреча прошла на стадионе "Чижовка-Арена".

В составе москвичей заброшенными шайбами отметились Михаил Варнаков (26-я минута), Андрей Алексеев (29), Иван Игумнов (33), Яков Рылов (36), Даниил Тарасов записал на свой счет дубль (53, 59). У минской команды отличились Евгений Лисовец (19), Роб Клинкхаммер (35) и Евгений Ковыршин (53).

В следующем матче московское "Динамо" встретится с минской "Юностью". Игра состоится 28 июля. Днем ранее с "Юностью" сыграет минское "Динамо".

Кубок Минска - 2017, посвященный 950-летию Минска, стартовал в среду и завершится 29 июля. В турнире принимают участие пять клубов Континентальной хоккейной лиги. Помимо московского и минского "Динамо", это рижское "Динамо", "Югра" из Ханты-Мансийска и ярославский "Локомотив". Еще один участник соревнований - минская "Юность".

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