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Антипов назначен главным тренером молодежной хоккейной команды "Динамо"

Спорт
3 июля, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Также сообщается, что 16 профессиональных хоккеистов уже подписали контракты с ХК "Динамо"

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Болельщики ХК "Динамо"

Болельщики ХК "Динамо"

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Анатолий Антипов назначен на пост главного тренера молодежной хоккейной команды "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Антипов с декабря 2015 года возглавлял балашихинское "Динамо", которое выступало в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла Кубок Братины, который вручается победителю чемпионата ВХЛ.

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Помимо Антипова, в тренерский штаб МХК "Динамо" вошел Александр Журик, который работал с Антиповым в Балашихе на посту старшего тренера, и олимпийский чемпион Игр 1992 года Сергей Петренко.

Также сообщается, что 16 профессиональных хоккеистов уже подписали контракты с ХК "Динамо". Еще 19 хоккеистов были приглашены на просмотр.

Ранее ООО "ХК "Динамо", являющееся структурой Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо", подало документы на участие команд в сезоне-2017/18 в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и МХЛ. В предыдущих сезонах документы на выступление в чемпионате подавала Автономная некоммерческая организация "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", игроки команды имеют подписанные контракты именно с этой организацией. Долги АНО "ОХК "Динамо" составляют порядка 2 млрд рублей, из них около 800 млн рублей - задолженность по зарплате хоккеистам.

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