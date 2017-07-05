Московский хоккейный клуб "Динамо" проведет предсезонный сбор в Новогорске

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" проведет предсезонный сбор в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Изначально планировалось, что учебно-тренировочные сборы команды пройдут в белорусском Пинске.

"Подготовку к десятому сезону КХЛ команда московского "Динамо" проведет на своей базе, - говорится в сообщении. - Такое решение было принято тренерским штабом и игроками. По оснащенности Новогорск не уступает Пинску, в котором проводилась предсезонная подготовка в предыдущие годы. В Новогорске игроки будут чувствовать себя более комфортно, потому что это домашняя база, после окончания сбора команда отправится на предсезонный турнир в Минск".

Также отмечается, что подобное решение не связано с финансовыми вопросами. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что сбор не будет проводиться в Пинске, так как новое руководство клуба не оплатило пребывание хоккеистов на сборе.

Во вторник Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что 42 хоккеистам "Динамо" присвоен статус неограниченно свободных агентов. АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет задолженность перед игроками по зарплате за три месяца.