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Московский хоккейный клуб "Динамо" проведет предсезонный сбор в Новогорске

Спорт
5 июля, 22:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Изначально планировалось, что учебно-тренировочные сборы команды пройдут в белорусском Пинске

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" проведет предсезонный сбор в подмосковном Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Изначально планировалось, что учебно-тренировочные сборы команды пройдут в белорусском Пинске.

"Подготовку к десятому сезону КХЛ команда московского "Динамо" проведет на своей базе, - говорится в сообщении. - Такое решение было принято тренерским штабом и игроками. По оснащенности Новогорск не уступает Пинску, в котором проводилась предсезонная подготовка в предыдущие годы. В Новогорске игроки будут чувствовать себя более комфортно, потому что это домашняя база, после окончания сбора команда отправится на предсезонный турнир в Минск".

Также отмечается, что подобное решение не связано с финансовыми вопросами. Ранее газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что сбор не будет проводиться в Пинске, так как новое руководство клуба не оплатило пребывание хоккеистов на сборе.

Во вторник Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что 42 хоккеистам "Динамо" присвоен статус неограниченно свободных агентов. АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" имеет задолженность перед игроками по зарплате за три месяца.

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