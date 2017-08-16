СМИ: дисквалификация Криштиану Роналду будет сокращена на один матч

ТАСС, 16 августа. Апелляция мадридского футбольного клуба "Реал" по дисквалификации нападающего Криштиану Роналду будет частично удовлетворена. Об этом сообщает издание Marca.

В среду Королевская федерация футбола Испании рассмотрит апелляцию клуба. По информации издания, наказание за красную карточку в виде одного матча будет отменено, однако дисквалификация на четыре игры за толчок судьи останется в силе.

В воскресенье "Реал" в матче Суперкубка Испании в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования 32-летний португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением 31-летнего главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

Ответная игра Суперкубка Испании состоится в среду в Мадриде.

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.