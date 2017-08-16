Роналду назвал "смешным" решение о своей дисквалификации

ТАСС, 16 августа. Португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду назвал "преувеличенным и смешным" решение о своей пятиматчевой дисквалификации. Об этом он написал на своей официальной странице в Instagram.

Impossível ficar imune a esta situação, 5 jogos!! Parece-me exagerado e ridículo, isto chama-se perseguição! Obrigado aos meus companheiros pelo apoio e aos adeptos!!! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Авг 16 2017 в 9:19 PDT

"Невозможно игнорировать эту ситуацию, пять матчей! Для меня это выглядит преувеличенным и смешным, это называется преследование! Спасибо моим одноклубникам и болельщикам за поддержку", - написал Роналду.

В воскресенье "Реал" в первом матче Суперкубка Испании в гостях обыграл "Барселону" со счетом 3:1. Роналду вышел на замену на 57-й минуте матча и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину.

"Реал" подал апелляцию, которая была рассмотрена и отклонена в среду. В итоге португалец пропустит ответный матч за Суперкубок Испании, а также встречи чемпионата страны против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и клуба "Реал Сосьедад".

Ответная игра Суперкубка Испании состоится в среду в Мадриде.