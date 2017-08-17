Пике заявил, что впервые за девять лет ощутил преимущество "Реала" на "Барселоной"

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ТАСС, 17 августа. Защитник "Барселоны" Жерар Пике сказал, что впервые за время его пребывания в команде он почувствовал преимущество "Реала" над "Барселоной". Слова испанца приводит Marca.
В четверг "Реал" обыграл "Барселону" (2:0) в ответном матче за Суперкубок Испании и по итогам двух встреч завоевал титул. Пике в первом матче (1:3) 13 августа отметился автоголом, а в ответном был заменен на 50-й минуте.
"За девять лет, что я являюсь частью этой команды, впервые чувствую, что мы хуже "Реала". Да, они победители Лиги чемпионов, но совсем недавно мы играли на "Сантьяго Бернабеу" и победили", - сказал Пике.
"Реал" выиграл свой 10-й Суперкубок Испании, на счету "Барселоны" 12 титулов. Мадридский клуб является действующим чемпионом Испании и обладателем Лиги чемпионов.
Пике - воспитанник "Барселоны", является игроком основного состава каталонцев с 2008 года.