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"Реал" победил "Барселону" и в 10-й раз выиграл Суперкубок Испании

Спорт
17 августа, 1:49 UTC+3 ТАСС

В ответной встрече не принимал участие португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду

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© EPA/Chema Moya
© EPA/Mariscal
© EPA/Mariscal
© EPA/Chema Moya
© EPA/Chema Moya
© EPA/Chema Moya
© EPA/Mariscal
© EPA/Mariscal
© EPA/Chema Moya

ТАСС, 17 августа. Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:0 в ответном матче за Суперкубок Испании по футболу и завоевал трофей. Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Мячи забили Марко Асенсио (4-я минута) и Карим Бензема (39).

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Футболисты "Реала" обыграли "Барселону" в первом матче Суперкубка Испании

Первая встреча команд состоялась 13 августа в Барселоне и завершилась победой "Реала" со счетом 3:1. "Реал" участвовал в матчах за Суперкубок на правах чемпиона Испании, "Барселона" как обладатель Кубка страны.

В ответной встрече не принимал участие португальский нападающий "Реала" Криштиану Роналду. В первой игре он вышел на замену на 57-й минуте и отличился на 80-й, забив второй гол своей команды. Во время празднования португалец снял футболку, за что получил первую желтую карточку. На 83-й минуте Роналду получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален с поля, не согласившись с данным решением главного арбитра встречи, футболист толкнул судью в спину, за что в последствии получил пятиматчевую дисквалификацию.

"Реал" подал апелляцию, которая была рассмотрена и отклонена в среду. В итоге португалец пропустил ответный матч за Суперкубок Испании и смотрел встречу с трибуны. Также Роналду не сыграет в первых турах чемпионата страны против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реала Сосьедад".

Первый Суперкубок Испании был официально разыгран в 1982 году, за 35 лет "Барселона" завоевала трофей 12 раз, "Реал" - 10. Год назад "Барселона" дважды обыграла "Севилью" (2:0, 3:0), "Реал" до сегодняшнего матча в последний раз трофей завоевывал пять лет назад в противостоянии с "Барселоной", а в 2014 году уступил мадридскому "Атлетико". При этом "Реал" в шестой раз завоевал Суперкубок Испании в матчах с "Барселоной", уступив главному сопернику лишь раз - в 2011 году.

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