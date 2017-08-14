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Футболисты "Реала" обыграли "Барселону" в первом матче Суперкубка Испании

Спорт
14 августа, 0:55 UTC+3 ТАСС

На 82-й минуте Криштиану Роналду был удален за вторую желтую карточку

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Футболисты "Реала"

Футболисты "Реала"

© EPA/TONI ALBIR

ТАСС, 14 августа. "Барселона" на своем поле проиграла "Реалу" со счетом 1:3 в первом матче Суперкубка Испании.

В составе хозяев отличился реализовавший пенальти Лионель Месси (50-я минута), за гостей мячи Криштиану Роналду (80) и Марко Асенсио (90). На 50-й минуте защитник "Барселоны" Жерар Пике забил автогол. На 82-й минуте Криштиану Роналду был удален за вторую желтую карточку.

Ответная игра состоится 16 августа.

Наибольшее количество раз Суперкубок Испании, который разыгрывается с 1982 года, завоевывала "Барселона" (12), в активе "Реала" девять титулов.

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