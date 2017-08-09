ESPN: "Барселона" договорилась с "Ливерпулем" о переходе Коутиньо за €120 млн

ТАСС, 9 августа. Испанская "Барселона" достигла принципиального соглашения о переходе футболиста Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" за €120 млн. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Ранее "Ливерпуль" отказался продавать 25-летнего бразильца "Барселоне" сначала за €80 млн, а потом за €100 млн.

По данным телеканала, стороны пришли к соглашению после того, как представители "Барселоны" во главе с генеральным директором Оскаром Грау посетили Ливерпуль в понедельник и провели переговоры с английским клубом. Коутиньо подпишет контракт с "Барселоной" сроком на пять лет.

Помимо Коутиньо, испанский клуб готов потратить средства, полученные от продажи Неймара в "Париж-Сен- Жермен" (€222 млн), на покупку 20-летнего нападающего Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" и 26-летнего защитника клуба "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинеса.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в 27 играх и отметился семью голами.