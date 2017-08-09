Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ESPN: "Барселона" договорилась с "Ливерпулем" о переходе Коутиньо за €120 млн

Спорт
9 августа, 9:29 UTC+3 ТАСС

Ранее "Ливерпуль" отказался продавать 25-летнего бразильца "Барселоне" сначала за €80 млн, а потом за €100 млн

Поделиться
Материал из 1 страницы
Футболист "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо

Футболист "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо

© EPA/ANTONIO LACERDA

ТАСС, 9 августа. Испанская "Барселона" достигла принципиального соглашения о переходе футболиста Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" за €120 млн. Об этом сообщает телеканал ESPN.

Ранее "Ливерпуль" отказался продавать 25-летнего бразильца "Барселоне" сначала за €80 млн, а потом за €100 млн.

По данным телеканала, стороны пришли к соглашению после того, как представители "Барселоны" во главе с генеральным директором Оскаром Грау посетили Ливерпуль в понедельник и провели переговоры с английским клубом. Коутиньо подпишет контракт с "Барселоной" сроком на пять лет.

Помимо Коутиньо, испанский клуб готов потратить средства, полученные от продажи Неймара в "Париж-Сен- Жермен" (€222 млн), на покупку 20-летнего нападающего Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" и 26-летнего защитника клуба "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинеса.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. За это время он провел 138 матчей во всех турнирах и забил 34 мяча. В составе сборной Бразилии полузащитник сыграл в 27 играх и отметился семью голами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Хоккеисты олимпийской сборной России
10
Олимпийская сборная России по хоккею победила канадцев на предсезонном турнире в Сочи
Футболисты "Зенита"
16
"Зенит" разгромил "Спартак" в матче чемпионата России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в столице Черногории прогремел мощный взрыв
2
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
3
Со стадиона "Открытие Арена" в Москве эвакуировали более 50 человек из-за угрозы взрыва
4
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
5
СМИ: в пригороде Парижа автомобиль врезался в группу военных
6
СМИ: в Саудовской Аравии умер 26-летний принц
7
Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младший
Темы дня
Новости партнеров
Реклама